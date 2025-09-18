Intentan hackear página del Órgano de Control

Los diputados integrantes de las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, iniciarán este jueves las entrevistas a los aspirantes a la titularidad del Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Aprobaron por 44 votos, el acuerdo por el que se estableció que dichas comparecencias se realizarán este 18 y 19 de septiembre, a partir de las 09:00 horas, en el Salón de Protocolos, edificio A en San Lázaro.

Los diputados que integran ambas comisiones tendrán hasta el 22 de septiembre, como fecha límite para entregar las evaluaciones de las entrevistas realizadas a los aspirantes del OIC de la FGR.

El diputado Ricardo Mejía (PT), presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, detalló que en total, recibieron 22 solicitudes de inscripción, pero sólo 18 completaron los requisitos solicitados.

Al respecto, el diputado Javier Herrera Borunda (PVEM), presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, informó que se recibió un correo electrónico de Eduardo Loria Casanova, uno de los 18 elegidos, para desistir su participación en el proceso de elección.

Frenan intento de hackeo

El legislador del Partido Verde informó que el pasado 11 de septiembre, a las 4:50 horas, se detectó y contuvo un intento de hackeo a la página que contenía información del proceso de selección de las personas del OIC de la FGR.