Intentan policías ingresar a domicilio de buscadora

El colectivo Lirios Buscadores Izcalli, del Estado de México, acusó que elementos de la Policía Municipal intentaron ingresar al domicilio de Karla Lechuga, madre de Jeshua Cisneros Lechuga, un joven desaparecido desde el 13 de noviembre de 2025.

Por medio de redes sociales, el colectivo buscador detalló que el viernes 14 de agosto de 2026, los policías pretendían ingresar al domicilio de la activista entre las 20:00 y las 20:30 horas, aún cuando Karla Lechuga no se encontraba en el interior.

De acuerdo con lo informado por la familia y vecinos, los efectivos de seguridad buscaban realizar una revisión y tomar fotografías, por lo que vecinos intervinieron y evitaron el ingreso al inmueble.

Denuncia en redes

En su cuenta de Facebook, Lirios Buscadores Izcalli sostuvo que los agentes, quienes se trasladaban en una patrulla con las placas “ME-093A6” y el número de unidad “S8801”, no presentaron una orden judicial ni proporcionaron una justificación clara que acreditara el motivo de la revisión o toma de fotografías, una situación que calificaron de “extrema gravedad”.

“Consideramos estos hechos de extrema gravedad, particularmente por tratarse del domicilio de una madre buscadora que desde hace meses exige la localización con vida de su hijo”, escribió el colectivo.

En respuesta, el colectivo buscador exigió esclarecer quién ordenó el operativo, cuál fue el objetivo y bajo qué fundamento pretendían ingresar y fotografiar el domicilio, así como exigieron garantías de seguridad e integridad de Karla Lechuga, su familia y las personas que acompañan su proceso de búsqueda.