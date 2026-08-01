Intento de robo de combustible provocó fuga

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, confirmó que la fuga de hidrocarburo detectada en la avenida Goma, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, fue consecuencia de un intento de robo de combustible, luego de que personas desconocidas realizaran una perforación en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Durante un recorrido realizado la mañana de este viernes sobre la avenida Goma y su cruce con avenida Añil, la funcionaria supervisó las labores de inspección derivadas de los reportes de vecinos, quienes denunciaron un fuerte olor a hidrocarburo tanto en las coladeras como al interior de sus viviendas.

De acuerdo con la titular de la SGIRPC, durante la madrugada de ayer viernes fue localizada una perforación en un ducto principal, junto a la barda perimetral de una instalación de almacenamiento de Pemex.

Para ubicar el punto exacto de la fuga, personal especializado llevó a cabo al menos cinco excavaciones durante dos días de trabajos coordinados entre Pemex, Protección Civil (PC), Bomberos y otras dependencias de emergencia.

Asimismo, las autoridades inspeccionaron y sondearon alrededor de 90 viviendas ubicadas en los alrededores para descartar riesgos por acumulación de vapores de combustible.

Tras las revisiones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que ninguna de las viviendas inspeccionadas presenta condiciones de riesgo, por lo que las labores continuarán hasta concluir la reparación del ducto y garantizar la seguridad de los habitantes de la zona.