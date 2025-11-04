Interceptan narcosubmarino con 2 toneladas de cocaína

La Policía Judicial (PJ) y la Armada de Portugal, con la colaboración del Reino Unido y Estados Unidos, interceptaron en los últimos días en el océano Atlántico un narcosubmarino que transportaba más de 1.7 toneladas de cocaína con destino a la península ibérica, informó la PJ en un comunicado.

En el semisumergible iban cuatro tripulantes junto con la droga, cuyo destino final eran varios países del continente europeo, detallaron las autoridades portuguesas que no precisaron de dónde procedía la embarcación.

Operativo

En la operación, bautizada como “El Dorado”, también participó la Fuerza Aérea portuguesa, así como por parte británica la National Crime Agency (NCA) y por parte de Estados Unidos, la agencia antidroga DEA y la Joint Interagency Task Force South (JIATF South).