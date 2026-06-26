Interceptan un buque ruso frente a Sicilia

Un nuevo buque petrolero fue interceptado, esta vez frente a las costas de Sicilia. Continúa la ofensiva de Francia contra la llamada “flota fantasma” de Vladimir Putin, en un contexto de renovada escalada entre los países europeos y Moscú, pese a la oferta de negociación planteada por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

En una publicación en redes sociales, el presidente Emmanuel Macron anunció que, el martes, “la Marina francesa llevó a cabo una inspección con abordaje sobre el petrolero Deliver, de bandera camerunesa, mientras transitaba frente a las costas de Sicilia en violación del derecho marítimo internacional”.

La embarcación era una de las decenas de buques que, según las autoridades occidentales, el Kremlin utiliza para eludir las sanciones internacionales y continuar exportando petróleo ruso pese a las restricciones impuestas por la Unión Europea.