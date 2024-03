Intereses politiqueros usan el caso Ayotzinapa

En “la mañanera” del jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tras el caso Ayotzinapa hay “intereses politiqueros” que ciertos sectores “están utilizando para sacar ventajas”.

Sobre los avances en el caso Iguala, López Obrador respondió que desea que los padres conozcan lo que ha venido sucediendo con las indagatorias y que se tienen avance en la búsqueda de los 43 estudiantes.

Ante esos avances, estimó, “sentimos que hay mucha hostilidad de los abogados y de las organizaciones de derechos humanos vinculadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de Estados Unidos, y que hay intereses políticos, mejor dicho, politiqueros, que están utilizando este lamentable caso para sacar ventajas”.

Sin embargo, adelantó que “no van a sacar absolutamente nada, pero hay gente que no quiere realmente que se haga justicia, hay gente que vive de administrar conflictos, saca provecho del dolor humano, farsantes.

“Queremos poner todo esto en claro, quiero hablar con ellos. Si ellos dicen no, tienen que estar nuestros abogados, tienen que estar los de derechos humanos, pues entonces también dialogamos, pero quiero pedirles a ver si cuando menos en la primera reunión lo hacemos como se los estoy proponiendo; si no lo consideran de todas maneras los voy a recibir”, explicó el ejecutivo federal.

Agregó que está tomando tiempo para esa reunión a fin de avanzar más y tener mayor información de las investigaciones, “porque como hay intereses no necesariamente buenos, sino de gente que lo que busca es que quedemos mal y que no encontremos a los muchachos, y como también ya saben que andamos trabajando y que vamos avanzando, estoy queriendo ponernos obstáculos, por eso las provocaciones se han intensificado”.

Comentó que no sabe si tendrá ese encuentro previo o después de las elecciones del 2 de junio. “Lo que no quiero es que en estos días que faltan para la elección se use ninguna de estas situaciones lamentables. Esto no quiere decir que no estamos trabajando, estamos trabajando, todos los días, pero imagínense en época de elecciones”, concluyó.

Enumera acciones que han dado resultados

Al acusar que sus adversarios “han decidido” que el talón de Aquiles de su gobierno es el tema de la seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la estrategia de su gobierno y enumeró las acciones que, aseguró, han dado resultados.

López Obrador también mostró estadísticas sobre el delito de secuestro: “¿No se acuerdan ustedes cómo secuestraban antes a la gente?”.

López Obrador volvió a proyectar la comparativa de homicidios entre sexenios, desde Carlos Salinas de Gortari, e hizo énfasis en el gobierno de Felipe Calderón, con quien dijo aumentaron casi 200 %: “Y nosotros lo hemos bajado en 22 %”.

López Obrador indicó que su estrategia de seguridad ha funcionado porque “estamos atendiendo las causas, porque estamos combatiendo la pobreza y lo hemos logrado, porque se ha disminuido la pobreza y eso es muy importante.

“Segundo, porque han mejorado los ingresos de las familias, y eso es muy importante. Tercero, porque nunca, nunca se atendía a los jóvenes como lo estamos haciendo ahora”.