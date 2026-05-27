Interpol incauta más de 3 mil armas y 56 t de drogas

Un operativo policial coordinado en 19 países de América Latina y el Caribe, México incluido, permitió la incautación de 3 mil 308 armas de fuego ilegales y 56 toneladas de drogas, además de la detención de más de 8 mil 700 personas vinculadas al tráfico de armas, narcotráfico y otros delitos, informó este martes la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

La operación, denominada ‘Orca XI’, se desarrolló durante seis semanas, entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre de 2025 en países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, con apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), informó en un comunicado Interpol, con sede en Lyon (Francia).

Además de las armas decomisadas, las fuerzas de seguridad se incautaron de cerca de 200 mil municiones, 256 mil 25 dólares en efectivo y 210 vehículos, indicó Interpol al señalar que el tráfico ilícito de armas en la región está estrechamente vinculado con otras actividades criminales, como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes y los delitos cibernéticos.

En el operativo participaron, además de México, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.