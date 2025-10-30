Interpol reporta detención de Simón Levy

Luego de que confirmó que Simón Levy había sido detenido en Portugal, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) indicó que esta tarde la Fiscalía General de la República (FGR) le notificó que el exsubsecretario de Turismo está sujeto a medidas cautelares pues se le sigue un proceso de extradición, según informó la Interpol.

Precisó que esta situación se suma a los procesos penales vigentes que enfrenta en México y a las órdenes de aprehensión ya emitidas en su contra.

“La Fiscalía General de la República (FGR) notificó a esta institución que, de acuerdo con información de la Oficina Central Nacional de Interpol México y su homóloga en Portugal, Simón “N” fue detenido el pasado martes 28 de octubre con fines de extradición.

La FGJ-CDMX reiteró que Levy enfrenta dos procesos penales vigentes, derivados de su incumplimiento reiterado a audiencias judiciales.

En el primero se investigan delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por irregularidades en la construcción de un inmueble.

La autoridad judicial emitió una orden de aprehensión tras dos inasistencias del imputado a las audiencias de agosto de 2022 y agosto de 2025, quedando sin efecto el amparo previa+ otorgado.

En el segundo proceso, por amenazas y daño en propiedad ajena doloso, se libró otra orden de aprehensión luego de que no asistiera a cinco audiencias entre diciembre de 2021 y octubre de 2022.

Derivado de estas órdenes de aprehensión, la Fiscalía CDMX solicitó la activación de alertas migratorias y cooperación internacional.

Está en libertad, pero con medidas cautelares

A través de redes sociales, el gabinete dijo que estas medidas serán mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve la entrega a las autoridades mexicanas del exfuncionario.

Agregó que en el marco de los mecanismos de cooperación internacional, el día de ayer martes el Gobierno de México fue notificado por las autoridades de Portugal sobre su detención, derivado de una Notificación Roja de Interpol.

Tras la difusión de su detención, el exfuncionario publicó un video en redes sociales asegurando que está bien y libre.

“Mexicanos, muy bien día, les saluda Simón Levy, agradeciéndoles a todas y todos sus palabras de aliento (...) quiero decirles primero que estoy bien, no es el metaverso, soy Simón Levy y aquí estoy”, menciona en el video.

Indicó que, horas antes, tuvo “un percance delicado”, pero salió ileso y está bien de salud, indicando que hizo una transmisión en vivo por Instagram, para que se corroborara que está bien y que no había sido detenido.