Interponen queja contra “Andy” López Beltrán

La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en la CDMX interpuso una queja en la Unidad de Fiscalización del INE en contra de Andrés Manuel López Beltrán por presuntos actos anticipados de campaña.

La dirigente local, Luisa Gutiérrez, destacó que resulta “grotesco y vulgar la manera en que ‘Andy’ López Beltrán ha estado violando la norma electoral. No estamos aún en precampaña, ni hablemos de la campaña; lo vemos ya caminando en Tabasco rumbo a la impunidad por un fuero”.

“Repartiendo en Tabasco periódicos para hacerse notar en un lugar donde jamás ha hecho trabajo político, donde no vive y solo se le conoce como Junior, como el hijo de Andrés Manuel López Obrador”, resaltó.

La panista pidió al INE darle seguimiento, no solo a esta queja, sino a las anteriores, solicitando se revisen sus redes sociales, el financiamiento y los métodos de gasto.

El diputado federal y vocero del PAN CDMX, Federico Döring, exigió a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, no dejar pasar esta situación y aplicar la ley “al líder del huachicol fiscal que quiere ser diputado por Tabasco”.

Al respecto, Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el INE, subrayó que esta nueva queja se suma a una ampliación de las quejas ya presentadas anteriormente en contra de “Andy”.