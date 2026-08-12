Interrumpen embarazo en niña de 11 años

Nohemí, la menor de 11 años embarazada, ingresó al Hospital de Zona número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros para ser sometida a un procedimiento para interrumpir su gestación de poco más de cinco meses.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial al respecto, pero trascendió que médicos especialistas del IMSS revisaron el estado de salud de la menor para poder realizar la cirugía.

El cuerpo médico detectó que Nohemí presentaba una infección y anemia que no impedían que se realizara la intervención.

Al comprobar que la vida de la menor no corría riesgo, se tomó la decisión de interrumpir el embarazo.

Continúan investigación

Actualmente la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúa con las investigaciones a fin de determinar quién o quiénes son los responsables del embarazo de la menor.