Intoxicación de menor fue por medicamentos

Cinco de los seis menores de edad que se intoxicaron por comer tamales en el municipio poblano de Huachinango resultaron negativos a drogas de abuso, incluyendo barbitúricos, benzodiacepinas, cannabinoides, cocaína y opiáceos, informó la Fiscalía General del Estado.

Una de las menores, quien también presentó síntomas de intoxicación alimentaria, resultó positivo cualitativo a barbitúricos, metadona y fentanilo, pero se debió, reportó el organismo, a que cuando fue internada se le administraron medicamentos de uso hospitalario para el manejo clínico de crisis convulsivas.

El caso de los menores intoxicados generó un escándalo mediático, ello debido que diversos medios locales reportaron que se habían intoxicado por consumir tamales con fentanilo; en tanto, las autoridades de salud reportaron que una niña había dado positivo a dicha droga, pero no se especificó el porqué.

En un comunicado de prensa, la fiscalía detalló que el médico legista realizó la valoración a los seis menores de edad, incluyendo a una menor que se encontraba hospitalizada en la cama siete.

La menor se encontraba orientada, con lenguaje coherente y congruente, recostada en cama y neurológicamente íntegra, con diagnóstico de intoxicación alimenticia, más crisis convulsiva.

A la menor que permaneció hospitalizada se le practicó prueba de antidoping, la cual, señaló la FGE, reportó resultado positivo cualitativo a barbitúricos, metadona y fentanilo.

“Dicho resultado se atribuye a la estancia mayor a 10 horas en el hospital, periodo durante el cual se le administraron medicamentos de uso hospitalario para el manejo clínico de crisis convulsivas, lo que generó el positivo en la prueba”, señaló el organismo.