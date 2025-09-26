Inundaciones y daños en vehículos por temporal

Poco más de cuatro pulgadas de lluvia bastaron para inundar Nuevo Laredo, Tamaulipas, dejando a diez sectores anegados, así como daños en vehículos y viviendas.

La alcaldesa Carmen Lilia Cannturosas realizó un recorrido por la ciudad a fin de constatar los daños y disponer apoyo para las familias que resultaron afectadas.

Entre los sectores afectados se encuentran Paso desnivel Anáhua, El Issste, Venustiano Carranza a calle Lincoln, Obregón y Paseo Colón, México de Venezuela a Maclovio Herrera y el arroyo de la colonia Francisco Villa.

A fin de apoyar a la ciudadanía, se dispusieron 15 unidades de tránsito que están en servicio para apoyo vial, y se contó con servicio de grúa para quien lo requiera marcando al 072.

Protección Civil municipal dio a conocer que las lluvias continuarán, por lo que se invitó a seguir las redes oficiales para mantener un canal de comunicación.

Algunos planteles educativos suspendieron clases ante las inundaciones que dejaron las intensas lluvias registradas durante la madrugada de ayer.