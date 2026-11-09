Inundan lluvias las tiendas de miles de desplazados

La oficina de comunicación del Gobierno dirigido por el movimiento islamista palestino Hamás, señaló que unas 70 mil tiendas quedaron anegadas por las lluvias, que también hicieron colapsar decenas de paredes y techos.

Cientos de familias de desplazados huían el sábado de los campamentos instalados en el norte y centro de este territorio, así como en la ciudad de Gaza.

Miles de habitantes achican con cubos el agua embarrada, la cual tiñó de marrón el interior de sus tiendas y sus pertenencias.

El grupo islamista Hamás culpó durante el día de ayer domingo a Israel y a la Junta de Paz, creada por la Administración Trump para la reconstrucción de Gaza, hasta ahora sin éxito, de los catastróficos efectos que el temporal y las inundaciones en campos de desplazados están dejando en las últimas horas en la Franja.

Asimismo, la organización puso el foco en la obstrucción de la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino.