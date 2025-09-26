Inversión de 4.8 mmdd para “nueva economía” con IA: secretaría

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, anunció una inversión de Cloud HQ para nuestro país por 4.8 mil millones de dólares, para una “nueva economía que vamos a vivir en los próximos años” con inteligencia artificial.

En la conferencia mañanera de la presidenta, Ebrard indicó que esta inversión es para tener un centro de datos con seis diferentes instalaciones.

“Esto va a construir como una carretera para todo lo que significa inteligencia artificial en México. Estamos construyendo como la carretera y los puentes para que pueda funcionar esa nueva economía”, expuso.

Indicó el secretario de Economía que se va a llevar a cabo desde este instante en los próximos años y la sede será en Querétaro. Destacó la ayuda del gobernador Mauricio Kuri, y generará 7 mil 200 empleos.

“Tengan en mente que, prácticamente, todos los servicios de nuestra vida cotidiana van a estar conectados con ese tipo de centrales de datos”, comentó Ebrard.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó esta inversión muy importante, “de una nueva ruta económica para el país”.