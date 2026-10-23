Inversión para 20 nuevos parques industriales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció 20 nuevos parques industriales en ocho estados, con una inversión de 763 millones de dólares de parte de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (Ampip), los cuales generarán 32 mil 127 empleos, y que se suman a los 20 que ya están en operación, lo que representa un avance del 40 por ciento de una meta de 100 proyectos de este tipo como parte del Plan México.

“Es una muy buena noticia. Como ven, son: Frontera norte, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, vinculados con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; el Bajío, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro; y en la frontera, en Baja California. Son 4.6 millones de metros cuadrados, 175 empresas y la generación de 32 mil 127 empleos y una inversión de 763 millones de dólares.

“Estamos entrando al tercer año de gobierno y ya se cumplió el 40 por ciento de la meta o está por cumplirse el 40 por ciento de la meta. Muchas gracias por ayudar al país y por esta inversión tan importante”, puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Señaló que este tipo de inversiones muestran que hay confianza y seguridad en el proyecto de nación que representa la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

Además, destacó que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estimó un crecimiento anual del 3.7 por ciento para septiembre de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“El dato del 3.7 por ciento es muy bueno, muy muy bueno, y habla de lo que hemos venido platicando en esta conferencia, que el segundo semestre del 2026 íbamos a ver mayor crecimiento económico”.

Oportunismo político, mitin de Romero

En otro tema, la mandataria calificó como “oportunismo político” el mitin del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, en el plantón que trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen en las oficinas centrales.

Expresó que “de plano sí se pasan con el oportunismo político más absurdo y ridículo”.

“¿Cómo irse a montar oportunistamente en trabajadores que al final dicen: ‘no, a ver, eso no’. El ridículo del oportunismo político. La gente no es tonta”, dijo.

Adicionalmente, la presidenta destacó que con la contrapropuesta salarial presentada por el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, “ayer ya fueron menos, muchos menos trabajadores los que se manifestaron”.

Aclara caso del exfiscal Jáuregui

Así también, negó que la acusación por traición a la patria del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, se justifique por el desmantelamiento a un narcolaboratorio en abril pasado, sino por el rol que desempeñó en la entrada de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) a territorio nacional.

“Primero, ni lo desmanteló él, para empezar, y segundo, quieren poner esta idea de que el Gobierno de México protege criminales (...) No, el problema es la entrada de agentes extranjeros a hacer operaciones sin avisar, ni siquiera a la Secretaría de Relaciones Exteriores y cumplir con la Ley de Seguridad Nacional”, señaló.

Sheinbaum Pardo indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la encargada de realizar las investigaciones en torno al caso de los agentes de la CIA en Chihuahua, presuntamente permitido por el exfiscal César Jáuregui. “Y ya la Fiscalía evaluará esta última denuncia que se hizo”.