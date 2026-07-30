Inversiones llegan porque no es fácil competir: Ebrard

El anuncio de la inversión de KIA en México es una muestra de que el país es atractivo para desarrollar proyectos por sus situación geográfica preferencial, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

Explicó que la Inversión Extranjera Directa que ha llegado a México en los últimos años es muestra de ello.

“No está fácil competir con México. Se dice fácil, o sea, ¿todo el mundo supone que hacer una planta en México es lo mismo que hacerla en Alabama o es lo mismo que hacerla en…? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Pues porque tenemos la número uno”, aseguró.

México tiene productividad

Agregó que se invierte porque “es un buen negocio, porque México tiene productividad, porque pueden exportar a muchos países”.

Durante la demostración de la unidad KIA Sub EV3 que se producirá en Pesquería, Nuevo León, con una inversión de 649 millones de dólares, Ebrard Casaubon aseguró que recientemente se anunció otra inversión de más de mil millones de dólares de General Motors.

La pregunta para México es, ¿qué hacemos de semiconductores, electrónicas, pantallas y baterías? No estábamos haciéndolo más que muy poco.

Dijo que hace tiempo no se fabricaban o se hacía poco de semiconductores, pantallas y baterías, entre otros componentes de la industria automotriz.

Comentó que México tiene que avanzar en la parte de electromovilidad, por lo que se impulsarán este tipo de proyectos.

Y luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que “no le importa” el T-MEC y que México y Canadá son los que lo “necesitan”; Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, señaló que México es el país con el mejor tratado y es el cliente número uno del país vecino.

“Acaba de estar el embajador (Jamieson) Greer en México, estamos trabajando muy de cerca con su equipo. Las decisiones que se tomaron la semana pasada si lo ves en el cuadro general de países, México tiene el mejor trato, lo cual también explica porqué ha crecido nuestra exportación a Estados Unidos. Entonces, la realidad de lo que estamos trabajando es esa”, dijo.