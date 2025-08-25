Inversionistas rusos visitan el Polo de Desarrollo

Inversionistas rusos, junto con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), visitaron el Polo de Desarrollo para el Bienestar con el objetivo de conocer las condiciones y beneficios que ofrece de Hidalgo para la instalación de empresas.

Carlos Henkel Escorza, secretario de Desarrollo Económico del estado, fue el encargado de presentar el proyecto, al que describió como una iniciativa estratégica diseñada para atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras, con el fin de detonar el crecimiento de sectores clave en la región.

Durante la visita, Henkel Escorza subrayó que el gobernador Julio Menchaca Salazar tiene como visión convertir a Hidalgo en un polo de inversión con impacto global, fortaleciendo las cadenas de proveeduría y atrayendo capital que impulse la economía estatal.

Los inversionistas rusos manifestaron interés en establecer esquemas de colaboración con empresas mexicanas, principalmente en los sectores tecnológico y médico. Esta apertura podría dar paso a nuevas alianzas internacionales con impacto económico y social.

Finalmente, Henkel destacó que este tipo de acciones refuerzan la vocación global del estado y lo posicionan como un referente de desarrollo económico incluyente y sustentable.

Qué es el Polo de Desarrollo para el Bienestar

El Polo de Desarrollo para el Bienestar es una estrategia impulsada por el Gobierno de México que busca detonar el crecimiento económico y social en regiones con alto potencial productivo, mediante la atracción de inversiones y la instalación de nuevas empresas.

Este modelo se basa en la creación de espacios industriales planificados que permiten a las empresas operar con eficiencia. Además, su enfoque está orientado a generar beneficios directos para las comunidades locales, como empleos formales, capacitación, desarrollo de proveedores y mejoras en la calidad de vida.