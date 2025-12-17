Invertirá 55 mdp para proyectos contra violencia

La Unión Europea anunció un financiamiento de 55 millones de pesos para cinco proyectos en México contra la violencia de género y acceso a la justicia para niñas, adolescentes y mujeres.

Esto, en el marco de la visita de Kajsa Ollongren, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, quien refrendó el compromiso compartido para la protección de los derechos humanos en nuestro país.

Ollongren reconoció también el trabajo que se hace en materia de desaparición, identificación y búsqueda de personas tras el encuentro que tuvo el lunes en Zacatecas con el gobernador David Monreal Ávila.

Francisco André, embajador de la Unión Europea en México, comentó que los cinco proyectos abarcan distintas acciones, en coordinación con autoridades y organizaciones de la sociedad civil, como el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de seguridad.