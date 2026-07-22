Invertirá Gobierno 181 mil mdp para hospitales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, con una inversión estimada de 181 mil millones de pesos (mdp), al 2030 se realizarán 152 proyectos como parte del Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria: 50 hospitales nuevos, 47 ampliaciones, así como 55 sustituciones y mejoras mayores; con ello se pasará de 96 mil 966 a 106 mil 105 camas en seis años, lo que representa el número de crecimiento de camas más grande desde que se tienen datos.

Destacó que, particularmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el objetivo de la Cuarta Transformación es crear 13.3 mil camas, con lo que se atenderá el rezago creado en el periodo neoliberal que en 36 años construyeron 4.3 mil camas, mientras que, en su etapa fundacional, de 1943 a 1982, se crearon 29.5 mil camas.

La jefa del Ejecutivo federal puntualizó que además de la creación de camas, se implementará el Servicio Universal de Salud para garantizar la atención en todas las instituciones de salud pública sin importar la derechohabiencia, además de que se continúa con la preparación y contratación de más médicas y médicos especialistas.

DEA tiene “muchísimo” trabajo que hacer en EUA

En otro tema, la mandataria federal respondió a la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés), que afirmó que la sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada es solo el principio y que Estados Unidos irá no sólo contra los narcotraficantes, sino tras “cada funcionario corrupto”.

Sheinbaum Pardo declaró que la agencia estadounidense tiene “muchísimo” trabajo por hacer.

“También ellos que expliquen, por ejemplo, esta persona que estaba en México, que lo acusaron de andar en fiestas con narcos, de la DEA. ¿Qué pasó con esta persona? Por ejemplo, entre otros casos”, dijo.

“Nosotros hacemos nuestro trabajo para pacificar al país, y colaboramos y nos coordinamos con Estados Unidos para evitar que llegue droga a los Estados Unidos hasta por razones humanitarias.

“También pedimos que ellos eviten que lleguen armas a México y cada quien debe hacer su trabajo”, declaró la mandataria federal.

Y al ser cuestionada sobre la reciente masacre de 10 personas en Zacatecas, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se trabaja para detener a los responsables, entre ellos empresarios y funcionarios, cuyos cuerpos fueron abandonados en tres puntos del estado, además mencionó que se reforzará la seguridad en Zacatecas tras estos hechos.

Claudia Sheinbaum indicó que retomará las visitas a las entidades para tratar el tema de seguridad, por lo que mañana estará en Toluca y el viernes en Morelos.

Alista homenaje a elementos del Operativo Kukulkán

Más adelante, la presidenta anunció que el próximo martes encabezará un reconocimiento a los elementos que participaron en el Operativo Kukulkán, implementado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, al asegurar que el dispositivo de seguridad fue “realmente un éxito”.

La mandataria informó que el homenaje se realizará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía, donde también se presentará una evaluación integral de los resultados del Mundial una vez que se cuente con las cifras definitivas de turismo y derrama económica.

Sheinbaum también criticó al empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien acusó de respaldar una publicación ofensiva hacia los migrantes mexicanos tras su viaje a Nueva York para asistir a la final del torneo.

La mandataria señaló de manera directa al empresario, a quien reprochó haber compartido una publicación del usuario José Díaz con el mensaje: “ICE, haz lo tuyo”, en referencia a su presencia en Estados Unidos.

“Es inaudito que un mexicano pueda poner eso en su red social y que un empresario mexicano lo coloque en su propia red”, expresó.

Y sobre la condena interpuesta a Ismael “El Mayo” Zambada, la presidenta evitó opinar, luego de que fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de cocaína y fentanilo.

Sheinbaum Pardo expresó que “no hay una opinión personal sobre eso, es lo que es”.