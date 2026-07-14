Invertirán 58 mmdp en La Escuela es Nuestra

En conferencia de prensa, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que el Gobierno Federal proyecta invertir 58 mil 415 millones de pesos en el programa La Escuela es Nuestra durante 2026.

Detalló que para educación básica se destinarán 37 mil 715 millones de pesos; para media superior, 10 mil 916 millones; y para educación superior, 9 mil 783 millones de pesos.

Por su parte, Pamela López Ruiz, directora general del programa La Escuela es Nuestra, explicó que hasta el momento se han otorgado recursos a 71 mil 482 escuelas, considerando una inversión social de 22 mil 694 millones de pesos.

En educación inicial se han erogado 86 millones de pesos; en preescolar, 6 mil 124 millones de pesos; en primaria, 6 mil 576 millones de pesos; en secundaria, 5 mil 282 millones de pesos; y en media superior, 4 mil 288 millones de pesos.

Consolidación de NEM al cierre del ciclo

Al concluir el ciclo escolar 2025-2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que se consolidó la Nueva Escuela Mexicana con avances en salud, infraestructura, becas y atención al magisterio, por lo que calificó el cierre del periodo como “un buen cierre de ciclo”.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de la SEP destacó que el programa Vive Saludable, Vive Feliz, permitió censar a 10.8 millones de niñas y niños, quienes ya cuentan con un expediente digital de salud escolar. Explicó que muchos estudiantes han sido canalizados a consultas con nutriólogos, atención odontológica para eliminar caries y a la entrega de lentes gratuitos.

Eliminan venta de comida chatarra

Asimismo, resaltó que durante este ciclo escolar se eliminó la venta de comida chatarra en las escuelas y que 1.2 millones de estudiantes participaron en el Mundialito Escolar.

Magisterio recibió incremento salarial de 9 %

Respecto al magisterio, Mario Delgado recordó que las maestras y los maestros recibieron un incremento salarial de 9 %, decretado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, señaló que se alcanzaron 200 mil jubilaciones bajo el nuevo esquema y se frenó el aumento en la edad mínima para el retiro, al tiempo que continúa el diálogo permanente con los docentes.