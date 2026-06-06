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Invertirán 93 mil mdp para reactivar la petroquímica

Junio 06 del 2026
Inversión impulsará la industria petroquímica. Cortesía
Inversión impulsará la industria petroquímica. Cortesía

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Carpio Fragoso, anunció una inversión pública y mixta por 93 mil millones de pesos para reactivar la industria petroquímica y de fertilizantes en México durante el periodo 2026-2030, con el objetivo de recuperar la producción nacional, reducir importaciones y fortalecer la soberanía alimentaria e industrial del país.

Carpio Fragoso señaló que la petroquímica y los fertilizantes son sectores estratégicos que durante décadas fueron abandonados, provocando una creciente dependencia de las importaciones.

“Durante décadas en nuestro país se abandonó a la industria petroquímica, haciéndonos dependientes de las importaciones, desaprovechando la oportunidad de multiplicar el valor de los productos asociados a nuestros hidrocarburos”, afirmó.

El funcionario explicó que el plan integral de Pemex busca elevar la producción nacional de petroquímicos hasta 849 mil toneladas anuales y superar los 4 millones de toneladas de fertilizantes al año mediante la rehabilitación de infraestructura existente y la construcción de nuevas instalaciones.

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