Invertirán 93 mil mdp para reactivar la petroquímica

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Carpio Fragoso, anunció una inversión pública y mixta por 93 mil millones de pesos para reactivar la industria petroquímica y de fertilizantes en México durante el periodo 2026-2030, con el objetivo de recuperar la producción nacional, reducir importaciones y fortalecer la soberanía alimentaria e industrial del país.

Carpio Fragoso señaló que la petroquímica y los fertilizantes son sectores estratégicos que durante décadas fueron abandonados, provocando una creciente dependencia de las importaciones.

“Durante décadas en nuestro país se abandonó a la industria petroquímica, haciéndonos dependientes de las importaciones, desaprovechando la oportunidad de multiplicar el valor de los productos asociados a nuestros hidrocarburos”, afirmó.

El funcionario explicó que el plan integral de Pemex busca elevar la producción nacional de petroquímicos hasta 849 mil toneladas anuales y superar los 4 millones de toneladas de fertilizantes al año mediante la rehabilitación de infraestructura existente y la construcción de nuevas instalaciones.