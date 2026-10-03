Invertirán para espacio aéreo en tecnología

Durante la conmemoración del 48 aniversario de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció un plan de inversión por 15 mil millones de pesos (mmdp) durante los próximos 15 años para modernizar y darle mantenimiento al espacio aéreo mexicano.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, detalló que este proyecto de inversión forma parte del Plan Nacional de Navegación Aérea alineado a los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el cual define que equipamiento será sustituido, la tecnología que se incorporará y las necesidades de recursos que se requieren en el presente y en el futuro.

El secretario también aseguró que tanto Seneam como la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) contarán con los recursos suficientes para prestar sus servicios, toda vez que la AFAC tiene una reducción de 73 % en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, pasando de 657.5 millones de pesos aprobados en 2026 a apenas 175.45 millones de pesos para el próximo año.

Esteva Medina agregó que recientemente invirtieron 50 millones de pesos en nuevas torres de control en Veracruz; y posteriormente habrá también nuevas torres en Puerto Vallarta, El Bajío, Monterrey y Zacatecas.

En octubre arrancan 10 torres más y en 2027 otras 15 torres para que los controladores aéreos puedan trabajar en mejores condiciones.