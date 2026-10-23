Investiga FGR hallazgo de fosa en Huimanguillo

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación tras el hallazgo de una fosa clandestina registrada el miércoles en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, caso que representa la segunda localización de restos humanos en la región en los últimos días.

El sitio fue ubicado en un predio de la comunidad de Chicoacán, a un costado de la carretera Huimanguillo-Villa Estación Chontalpa.

El hallazgo se derivó de un reporte recibido por las autoridades, lo que movilizó en primera instancia a elementos de la policía municipal para el aseguramiento del área, donde a través de fotografías se constató la presencia de restos pertenecientes a dos personas dentro de bolsas.

A través de un comunicado, la FGE informó que al lugar arribaron peritos y personal de la Policía de Investigación junto con una unidad canina para el procesamiento de la escena, la recolección de indicios y el traslado de los cuerpos.

La dependencia señaló que conforme avance la investigación se darán a conocer los detalles por canales oficiales.

Este hecho se suma al ocurrido el pasado lunes, cuando se encontró otra fosa clandestina con los restos de al menos dos personas en la colonia Sección 10 del municipio vecino.