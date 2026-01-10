Investiga Fiscalía asesinato de reportero

La fiscal general del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que no se descarta ninguna línea de investigación por el asesinato del reportero de nota roja, Carlos Ramírez Castro, quien fue atacado a tiros la tarde del jueves en el municipio de Poza Rica.

En conferencia de prensa, precisó que a través de la Fiscalía Regional Tuxpan se inició una carpeta de investigación tras el crimen ocurrido en la colonia Cazones de dicho municipio al norte de Veracruz.

“Se comisionaron a fiscales, personal pericial y de la Policía Ministerial para realizar las diligencias correspondientes y recabar los indicios necesarios para el esclarecimiento del caso”. informó.

A la par, se inició una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Contra la Libertad de Expresión, por lo que personal de la misma se trasladó al lugar de los hechos para dar seguimiento a las investigaciones.

Y reveló que se mantiene coordinación con instancias federales como es la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado.