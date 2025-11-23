Investiga Fiscalía presunto ciberataque a sus archivos

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato anunció la apertura de una carpeta de investigación por el presunto hackeo en su infraestructura informática, después de 11 días de que el grupo internacional “Tekir APT” se atribuyera el ciberataque y de que en el Congreso Local se advirtió del robo de información de víctimas, denunciantes e investigaciones ministeriales.

En un documento dirigido a la ciudadanía, la fiscalía expuso en relación con la información difundida sobre la filtración de archivos que un grupo externo se adjudicó, se inició la carpeta de investigación pues es obligación de esta institución indagar toda posible conducta delictiva. “Se implementaron las siguientes acciones: Análisis técnico y forense integral de infraestructura, sistemas y bases de datos para determinar con precisión el origen, la naturaleza y el alcance del incidente”, acotó.

Explicó que se activaron los protocolos de contención, aislamiento y mitigación, incluyendo la desconexión inmediata de equipos potencialmente afectados y la revisión de accesos privilegiados, y se realizó refuerzo temporal de controles internos, monitoreo continuo de tráfico inusual y fortalecimiento de mecanismos de protección de información sensible.