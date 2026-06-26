Investiga PGJ atropellamiento masivo

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur inició una carpeta de investigación para esclarecer el atropellamiento registrado el miércoles en el centro de Cabo San Lucas, durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026, que dejó múltiples personas lesionadas.

Los agentes de investigación y peritos acudieron al lugar de los hechos para procesar la escena, asegurar indicios e iniciar las primeras diligencias ministeriales.

Celebraban la victoria de México

El incidente ocurrió alrededor de las 21:05 horas sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, donde cientos de personas celebraban la victoria de México frente a República Checa.

Según el reporte de la corporación, el vehículo quedó rodeado por personas que participaban en una concentración masiva y obstruían el paso de la unidad.

“Posteriormente ocurrió una maniobra de aceleración que derivó en el atropellamiento de varios peatones”, expuso.

Las autoridades municipales confirmaron que fueron 17 personas las que fueron trasladadas a recibir atención médica.

El conductor recibió varios golpes de las personas que corrieron a rodearlo y bajarlo de la unidad cuando esta se impactó con un señalamiento. También salieron de la unidad una mujer y una menor de edad, quienes se observan desconcertadas.

La situación ha generado diversas reacciones en redes sociales y en cámaras y organismos empresariales en la entidad.

Internadas 7 personas

Las autoridades municipales y de salud confirmaron de las 17 personas que habían sido trasladadas a los hospitales, solo permanecían ingresadas siete de ellas.

Las otras diez personas, según reportes de los nosocomios, fueron dadas de alta. Quedan dos personas en estado grave, una de ellas el conductor.