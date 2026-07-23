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Investiga UNAM anomalías en evaluación en línea

Julio 23 del 2026
“¡Qué se evalúe el conocimiento, no la astucia de hacer trampa!”, reclaman los aspirantes que fueron rechazados. Cortesía
“¡Qué se evalúe el conocimiento, no la astucia de hacer trampa!”, reclaman los aspirantes que fueron rechazados. Cortesía

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, instruyó la integración de una comisión y la elaboración de un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios explicó que el objetivo del documento es contar con información detallada del proceso y de los resultados de los exámenes efectuados en línea por los aspirantes.

Detalló que el rector Lomelí Vanegas decidió integrar una comisión técnica en la cual participarán expertas y expertos universitarios que, desde diversas disciplinas, revisarán los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura.

Denuncian presuntas irregularidades

Cabe destacar que la integración de la comisión se da luego de presuntas irregularidades detectadas tras la publicación de los resultados del primer examen virtual de ingreso a la licenciatura, entre las que destaca el incremento del porcentaje de aciertos y el aumento de los puntajes mínimos para ingreso en algunas carreras.

Recientemente, la UNAM también anunció que detectó algunas acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria, incluidas aquellas que podrían configurarse como prácticas ilegales de personas y empresas que engañaron a familias y vendieron servicios fraudulentos para sustentar el examen.

A raíz de esta situación, el 3 de julio presentó la denuncia penal correspondiente ante las autoridades competentes con el propósito de investigar y sancionar las conductas constitutivas de delitos.

Convocan a marcha contra examen en línea

Por lo anterior, los aspirantes convocaron a una marcha pacífica para exigir transparencia en el concurso de selección 2026 este lunes 27 de julio a las 11:00 horas en Metro CU y avenida Insurgentes Sur con la finalidad de llegar a la Biblioteca Central.

Exigen el regreso del examen presencial, luego de que se denunció el incremento inusual en el número de aciertos para ingresar a las licenciaturas de la UNAM.

Programador detectó cambios en puntajes

El creador de contenido y programador especializado en Inteligencia Artificial y finanzas, Helios Ocaña, publicó en X una serie de gráficas sobre los resultados del concurso de selección 2026-2027 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para carreras como Medicina, Actuaría e Ingeniería Aeroespacial.

Explicó que el análisis muestra un incremento en los puntajes de ingreso, pero aclaró que los datos públicos disponibles no permiten confirmar ni descartar si la inteligencia artificial u otro factor influyó en esos resultados. “Es difícil saber o tener la certeza de exactamente qué fue lo que tuvo más impacto en este cambio tan importante en los puntajes”.

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