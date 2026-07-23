Investiga UNAM anomalías en evaluación en línea

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, instruyó la integración de una comisión y la elaboración de un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios explicó que el objetivo del documento es contar con información detallada del proceso y de los resultados de los exámenes efectuados en línea por los aspirantes.

Detalló que el rector Lomelí Vanegas decidió integrar una comisión técnica en la cual participarán expertas y expertos universitarios que, desde diversas disciplinas, revisarán los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura.

Denuncian presuntas irregularidades

Cabe destacar que la integración de la comisión se da luego de presuntas irregularidades detectadas tras la publicación de los resultados del primer examen virtual de ingreso a la licenciatura, entre las que destaca el incremento del porcentaje de aciertos y el aumento de los puntajes mínimos para ingreso en algunas carreras.

Recientemente, la UNAM también anunció que detectó algunas acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria, incluidas aquellas que podrían configurarse como prácticas ilegales de personas y empresas que engañaron a familias y vendieron servicios fraudulentos para sustentar el examen.

A raíz de esta situación, el 3 de julio presentó la denuncia penal correspondiente ante las autoridades competentes con el propósito de investigar y sancionar las conductas constitutivas de delitos.

Convocan a marcha contra examen en línea

Por lo anterior, los aspirantes convocaron a una marcha pacífica para exigir transparencia en el concurso de selección 2026 este lunes 27 de julio a las 11:00 horas en Metro CU y avenida Insurgentes Sur con la finalidad de llegar a la Biblioteca Central.

Exigen el regreso del examen presencial, luego de que se denunció el incremento inusual en el número de aciertos para ingresar a las licenciaturas de la UNAM.

Programador detectó cambios en puntajes

El creador de contenido y programador especializado en Inteligencia Artificial y finanzas, Helios Ocaña, publicó en X una serie de gráficas sobre los resultados del concurso de selección 2026-2027 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para carreras como Medicina, Actuaría e Ingeniería Aeroespacial.

Explicó que el análisis muestra un incremento en los puntajes de ingreso, pero aclaró que los datos públicos disponibles no permiten confirmar ni descartar si la inteligencia artificial u otro factor influyó en esos resultados. “Es difícil saber o tener la certeza de exactamente qué fue lo que tuvo más impacto en este cambio tan importante en los puntajes”.