Investigación de EE. UU. busca sustituir aranceles

Las nuevas investigaciones que anunció el gobierno estadounidense contra 16 países por una supuesta sobrecapacidad, bajo la sección 301, son una forma para sustituir los aranceles que la Suprema Corte de la Unión Americana pidió eliminar por no apegarse al marco legal, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Al término del evento para lanzar la Convocatoria para la Misión Comercial de México a Canadá, el funcionario dijo que “esta investigación está destinada a sustituir o reemplazar o regresar al status quo que estaba antes o hasta el día en que la Suprema Corte de Estados Unidos quitó o dio por hecho que la norma de emergencia no se pueda aplicar”.

Explicó que el arancel que puso la Casa Blanca a México de 25 % por el fentanilo y la migración el año pasado la Suprema Corte de dicho país lo declaró improcedente; por ello ahora la idea de tratar de imponer otro arancel “es buscar un sustento jurídico en los próximos tres meses y medio, para regresar a un estadio o un punto similar al que había antes de la resolución de la Suprema Corte”.

Sin embargo, en caso de que se confirmen, el 85 % de las exportaciones quedará fuera de los aranceles que pudieran imponerse bajo la sección 301.

Ebrard afirmó que su homólogo de Estados Unidos, Jamieson Greer, les dijo la semana pasada que iban a iniciar una nueva investigación contra México y advirtió que “va a sacar otras disposiciones”, lo que pudiera afectar en algún momento a Canadá, pero “no sé cuándo lo vayan a hacer o en qué términos”.