Investigación sobre Carlos Manzo tiene avance del 90 %

Las investigaciones por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, tienen un avance de un 90 por ciento en el esclarecimiento del caso, con 33 personas detenidas, entre ellas las dos señaladas como presuntos autores intelectuales del ataque, informó el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Israel Vega Rodríguez.

A casi un año del asesinato del presidente municipal ocurrido el 1 de noviembre en la noche de vela en la plaza municipal de Uruapan, el funcionario detalló que entre los detenidos figuran el presunto autor intelectual, Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R-1”, líder de “Los Rs”, células del CJNG en Michoacán; Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado”, líder regional y segundo al mando de “El R-1”.

“Entre los principales resultados, destacó la captura de Ramón Ángel ‘N’, alias ‘El R1’, y Jorge Armando ’N‘, alias ‘El Lic.’, investigados por su probable participación como autores intelectuales del crimen”, indicó Vega Rodríguez.

Propuesta

Durante una rueda de prensa, expuso los resultados de las diligencias ministeriales, periciales y de inteligencia desarrolladas en coordinación con autoridades federales y estatales.

Vega Rodríguez explicó que los elementos recabados permitieron establecer, como principal línea de investigación sobre el móvil del homicidio, una posible represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad emprendidas en Uruapan, particularmente la detención de René “N”, alias “El Rino”, identificado como presunto integrante de una estructura criminal, así como los operativos dirigidos a combatir actividades ilícitas en el municipio.

Las acciones de diligencias también comprendieron 15 inmuebles cateados y el cumplimiento de 18 órdenes de aprehensión, así como el aseguramiento de ocho armas de fuego y 335 cartuchos y municiones.

Subrayó que la FGE ha mantenido un despliegue permanente de personal especializado, recursos tecnológicos y capacidades de análisis criminal, mediante labores de campo y procedimientos sustentados en evidencia científica, técnica y jurídica.