Integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico denunciaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está desobedeciendo la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, por obstruir la información sobre la Guerra Sucia.

Este miércoles presentaron el reporte “Las formas del silencio, reporte a la sociedad mexicana de la situación que guarda la consulta de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, un caso de obstrucción de la verdad”, y señalaron que el Ejército ha incurrido en prácticas de ocultamiento de información por alteración, mutilación, inutilización total o parcial de expedientes.

David Fernández Dávalos señaló que el Mecanismo decidió retirar formalmente a su equipo de personas investigadoras que mantuvieron su presencia hasta finales de septiembre.

En su conferencia mañanera del jueves 12 de octubre en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que se ha dado la instrucción a la Defensa de entregar toda la información, además que lo obedecen.

“Están mal informados o están desinformando, no están siendo objetivos, no están hablando con la verdad porque, primero, a mí me obedecen, primero. Segundo, hay por convicción, la voluntad de esclarecer todo, de no ocultar absolutamente nada, hacer todo transparente, es una regla de oro de la democracia, no podemos ocultar absolutamente nada.

“Por lo anterior, los investigadores del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico no estamos desinformando. Queremos cumplir el mandato presidencial y la demanda de las víctimas de la Guerra Sucia: verdad y justicia. No más, pero tampoco menos. Le haremos llegar al presidente López Obrador la información precisa”, dijo Carlos Pérez Ricart, integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.