Investigan a Grok por contenido sexual explícito

El organismo regulador de medios del Reino Unido (Ofcom) inició una investigación formal sobre las imágenes sexualmente explícitas de mujeres y menores generadas por Grok, el chatbot de inteligencia artificial de X.

Esto según un comunicado que afirma que investigará si la red social, propiedad del magnate tecnológico Elon Musk, violó las disposiciones de la Ley de Seguridad Online, una norma promulgada para combatir la difusión de contenido dañino en las redes, en particular para proteger a los menores.

El anuncio se produjo tras la dura condena del gobierno de Keir Starmer a los deepfakes sexuales.

El comunicado de Ofcom también indica que la decisión de iniciar una investigación se produjo tras “informes muy preocupantes” sobre la creación y difusión de imágenes de desnudos de mujeres y menores, lo que podría constituir una infracción de la normativa británica contra el abuso en línea y la pornografía infantil.