Investigan a Natanael por supuesta fiesta en cárcel

Luego de que se difundiera un video donde “El Rey” de los corridos tumbados, Natanael Cano, se encuentra entre botellas de bebidas alcohólicas y cerveza, cantando “El Despapayo”, en el interior del Cereso 1, las autoridades informaron que iniciaron una investigación al respecto.

El artista habría pernoctado en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Número 1 de Hermosillo, el pasado mes de enero para visitar a su amigo Francisco Alejandro “N” alias “Terry”, detenido en marzo del año pasado por el presunto delito de violación.

Se trata del autor de corridos tumbados como “Pacas de billetes” que interpreta el propio Natanael Cano.

En el video difundido aparecen varios presos, donde se puede apreciar que están ingiriendo bebidas alcohólicas y fuman cigarros.

El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, indicó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya tiene conocimiento y se está verificando la información.

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dijo que primero se verificará la información difundida en un medio de comunicación.