Investigan a youtuber por amenazar a obispo

La Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos estatal inició una investigación en contra del influencer José Lápiz, quien en una publicación presuntamente ofreció 40 mil pesos “por ‘madrugar’ al obispo de Aguascalientes”, Juan Espinoza Jiménez.

El fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, explicó que se realizan diligencias en relación con la probable comisión de delitos por parte del youtuber, que podrían ser los de amenazas y apología del delito.

El abogado informó que ya solicitaron la audiencia de control judicial para poder identificar el nombre correcto de la persona y qué otras plataformas utiliza.

Dijo que se cree que probablemente no está en Aguascalientes, y tampoco en México.

La Fiscalía también giró un oficio al obispado del estado para emitir una orden de protección para el prelado, aunque aclaró que hasta el momento no se tiene denuncia o querella.