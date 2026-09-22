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NacionalNación

Investigan amenazas contra dos escuelas en Sinaloa

Septiembre 22 del 2026

La fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, dijo que solo se tienen registrados dos casos de amenazas en instituciones educativas, una de ellas contra un plantel privado y otra en un kínder, donde le colocaron una cartulina con un mensaje, los cuales constituyen un daño moral que afecta alumnos y docentes.

Señaló que en el primer caso en el que se colocó una corona fúnebre y realizaron pintas con mensajes de intimidación en el Colegio Inglés Durango, el cual se judializó la carpeta de investigación y se vinculó a proceso a una pareja responsable de estos actos, el juez de Control concedió la suspensión provisional del proceso.

Indicó que aún se encuentra bajo investigación el segundo caso que corresponde a un plantel de preescolar, donde fue colocada una cartulina con amenazas.

Sánchez Kondo externó que se espera que esta clase de acciones no se vuelvan a repetir ya que constituye un daño moral contra los planteles educativos.

La semana pasada, la pareja integrada por Benito “N”, de 43 años y María “N”, de 45, fueron detenidos el jueves. Presuntamente ambas personas molestos porque el colegio privado dio de baja a uno de sus hijos por conflictos y los directivos no acataron el recurso que interpusieron ante la Secretaría de Educación Pública para reincorporarlo como alumno, estos efectuaron las pintas con mensaje y colocaron la ofrenda fúnebre.

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