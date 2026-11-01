Investigan apología del delito en concierto

La Fiscalía de Jalisco inició una carpeta de investigación por la presunta comisión de apología del delito durante la madrugada del pasado jueves al interior del palenque de las Fiestas de Octubre durante la presentación de la agrupación Clave Especial.

A través de un comunicado, la dependencia mencionó que tuvo conocimiento de la probabilidad de un hecho delictuoso a través de medios electrónicos, por lo que inició la carpeta de investigación a través de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social.

Señaló que el hecho investigado fue difundido en redes sociales y estaría relacionado con un evento realizado la madrugada del jueves pasado, durante el concierto del grupo Clave Especial.

Informó que las indagaciones se realizan bajo el supuesto de provocación de un delito y apología de este, y continuarán para dar con quien resulte responsable.