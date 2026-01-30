Investigan asalto a equipo de la Segob

La delegación de la FGR en San Luis Potosí inició una carpeta de investigación por el asalto que sufrieron trabajadores del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) de la Secretaría de Gobernación (Segob), cuando circulaban la madrugada del lunes por un tramo de la carretera federal 57.

A través de una tarjeta informativa, la FGR informó que el martes, agentes de la Guardia Nacional recuperaron cámaras y diverso equipo que les fue robado por un grupo armado que lo interceptó por dicha carretera.

Precisó que el equipo hurtado fue abandonado por los delincuentes en un paraje del municipio de Guadalcázar, a 28 kilómetros del lugar de los hechos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la madrugada el lunes el personal de Cepropie fue abordado por varias personas armadas, quienes las despojaron de equipo de grabación cuando circulaban por la carretera 57.

Destruyen más de 105 toneladas de sustancias químicas

Por otra parte, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó la destrucción de más de 105 toneladas de sustancias y precursores químicos asegurados a la delincuencia organizada en operativos de las fuerzas federales realizados en Sinaloa.

Se trata de 27 toneladas 874 kilogramos y 77 mil 199 litros de diversos precursores y químicos, entre los que destacan acetato de plomo, cloruro de mercurio, acetona, ácido clorhídrico, alcohol etílico, alcohol metílico, entre otros, utilizados por los cárteles para elaborar drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo, que fueron trasladados al Estado de México para su desintegración.

El funcionario señaló que el aseguramiento y destrucción de dichas sustancias generó pérdidas financieras a los grupos criminales, aunque, dijo, lo más importante es que no llegaron a las calles en perjuicio de la población.