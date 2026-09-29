Investigan asesinato de dos estudiantes de la UAEM

La Fiscalía General del Estado de Morelos coordinará esfuerzos con autoridades federales y estatales para esclarecer el homicidio de dos estudiantes de la UAEM, acribillados la noche del pasado sábado en la colonia Chulavista del municipio de Cuernavaca. Un tercer estudiante sobrevivió al ataque y fue llevado a un hospital.

El fiscal morelense, Fernando Blumenkron Escobar, informó que la fiscalía trabajará en coordinación con el Gobierno de México.

“Estamos atentos a lo que la presidenta instruyó a la secretaria de Gobernación, al secretario de Seguridad Pública Federal y la colaboración de parte de la Fiscalía es absoluta, en este y otros casos que se manejan de esta naturaleza y relevancia”, precisó el fiscal.

Reiteró que la institución agotará todas las líneas de investigación de manera oportuna, profesional, transparente y apegada a derecho, para dar con los responsables del ataque, sin criminalizar a las víctimas, pero sí con el objetivo total de esclarecer los hechos.

Prepa 2 despide a Shamed y Gael

Mientras tanto, la comunidad de la Preparatoria Número 2 de la UAEM rindió tributo a los dos jóvenes ultimados a balazos.

Entre veladoras, flores blancas, la Preparatoria “Blanca Lydia Trejo” transformó el dolor en movilización y memoria, exigiendo respuestas claras a las autoridades ministeriales tras el doble homicidio que cimbró al sector estudiantil.

Alumnos, docentes y personal administrativo se congregaron ayer lunes en las instalaciones del plantel para despedir a Shamed y Gael, víctimas de la violencia homicida que azotó la capital del estado en la colonia Chulavista.

Con ofrendas florales, velas encendidas y consignas de solidaridad hacia los familiares, los asistentes manifestaron su indignación ante la falta de seguridad y el incremento de agresiones contra jóvenes en la entidad.