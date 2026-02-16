Investigan ataque armado contra líder de CATEM

René Balderas, identificado como uno de los líderes de la CATEM en la Central de Abastos, fue víctima de una agresión con disparos de armas de fuego ayer domingo en calles del centro de la ciudad de Oaxaca, cuando viajaba a bordo de una camioneta.

Los hechos se registraron alrededor de las 8:30 horas de la mañana en Periférico esquina con Bustamante.

Otra camioneta también resultó con disparos de arma de fuego y en ella viajaba un hombre identificado como Rafael Cristóbal Ramírez Urbina, de 21 años de edad, según los reportes de seguridad pública.

Horas antes, en la madrugada del domingo, también se registró una riña en el bar “Bebe más” que se encuentra sobre la misma calle en donde ocurrió la agresión armada; sin embargo, no se ha precisado si ambos hechos están relacionados.

El reporte de las corporaciones de seguridad pública detalla que acudieron a un reporte de disparos de arma de fuego en la calle Bustamante esquina Periférico.

En el lugar se encontraron dos camionetas negras blindadas, una con impactos de arma de fuego; pero el dueño de la camioneta Chevrolet Tahos sin placas, René Balderas, aseguró que los impactos de bala no eran recientes.

Tanto René Balderas como Rafael Ramírez fueron trasladados a la Fiscalía General de Oaxaca en calidad de presentados, y también deberán mostrar los permisos para conducir vehículos con blindaje.

Hallan el cuerpo de un hombre ejecutado

También la mañana de ayer se encontró en Santa Cruz Xoxocotlán -municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca- el cuerpo de un hombre maniatado, amordazado, con un disparo en la cabeza y en mensaje escrito en un papel. Hasta ahora, no se ha revelado la identidad de la víctima.