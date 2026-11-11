Investigan caso de CEO de Nvidia y presunta espía

El presidente de Estados Unidos (EUA), Donald Trump, informó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) investiga el caso que involucra al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y a una empresaria china sospechada de actuar como espía para el Gobierno de Pekín.

“Sé que el FBI está examinando el asunto. Creo que todo saldrá bien para él”, declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca.

El mandatario agregó que habló con Huang y le preguntó directamente si sabía que la mujer supuestamente trabajaba para los servicios de inteligencia chinos. Según Trump, el empresario le respondió que desconocía esa circunstancia, una explicación que dijo creer.

La controversia surgió tras una investigación publicada por el diario The New York Times, según la cual los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan que Alice Huang, una empresaria vinculada a una compañía cliente de Nvidia, mantenía una relación cercana con el ejecutivo y habría transmitido información a Pekín.

Nvidia anunció una investigación independiente supervisada por su consejo de administración para determinar si Huang fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera y si se comprometió información confidencial de la compañía o de seguridad nacional.

Compañía vuelve a caer en Wall Street

Las acciones de Nvidia volvieron a caer este martes en Wall Street, donde registraban una pérdida del 4.3 %, en medio del escándalo que involucra a su director ejecutivo.

La controversia generó nuevas preocupaciones entre los inversores, mientras la compañía inició una investigación sobre informaciones que indican que Huang habría sido objetivo de los servicios de inteligencia extranjeros.

El caso salió a la luz después de que el ejecutivo reconociera una relación extramatrimonial con Alice Huang, directiva de la empresa Megaspeed, con sede en Singapur.