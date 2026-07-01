Investigan caso de medicamentos caducos: Ssa

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz informó que la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción realiza una investigación para determinar las causas y posibles responsabilidades por la acumulación de medicamentos, dispositivos médicos y material de curación caducados en el Hospital Infantil de México.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que los insumos vencidos se fueron acumulando durante varios años y fueron detectados tras una revisión realizada por la nueva administración del hospital.

“Esos medicamentos fueron caducados durante un periodo de varios años. Al llegar a la administración, el nuevo director del Hospital Infantil hizo una evaluación de los medicamentos que se habían acumulado durante varios años y estaban caducos”, señaló.

Kershenobich indicó que la investigación busca esclarecer por qué los insumos permanecieron almacenados pese a que, durante ese mismo periodo, algunos padres de familia denunciaban desabasto de medicamentos.

El titular de Salud precisó que los productos vencidos fueron identificados durante revisiones efectuadas entre 2023 y 2024, aunque algunos tenían varios años de antigüedad. Asimismo, confirmó que las indagatorias están a cargo de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, dependencia que determinará si existieron irregularidades administrativas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que existe un procedimiento administrativo complejo para dar de baja medicamentos caducos, por lo que su gobierno trabaja en simplificar esos trámites.

Agregó que la secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro Sánchez, encabeza la investigación y será quien determine si hubo responsables y si se configuró alguna falta administrativa grave.

Ssa plantea eliminar nuevos casos de VIH para 2030

En otro tema, el secretario de Salud, reafirmó el compromiso del Gobierno Federal para eliminar el VIH como problema de salud pública en México hacia 2030, mediante una estrategia basada en la detección oportuna, el tratamiento universal y la prevención.

El funcionario destacó que gracias a los avances científicos y al acceso a medicamentos, las personas que viven con VIH pueden tener una expectativa y calidad de vida prácticamente normales.

“El objetivo es eliminar el VIH en nuestro país para el año 2030”, afirmó Kershenobich. El secretario explicó que actualmente se estima que alrededor de 460 mil personas viven con VIH en México.

Así también, David Kershenobich informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) cuenta un registro sobre sustancias anestésicas, incluida el fentanilo de uso médico, para regular las condiciones en las que pueden utilizarse.

El funcionario indicó que algunos anestésicos sí se requieren para cirugías por lo que no se pueden prohibir.