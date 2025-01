Investigan conexión en ataque de Nueva Orleans y Las Vegas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este jueves que pidió a las fuerzas de seguridad del país que “aceleraran las investigaciones” para encontrar respuesta, entre otras cosas, a una posible conexión entre el atentado de Nueva Orleans y la explosión en Las Vegas.

En una comparecencia ante medios, el presidente se refirió a las últimas confirmaciones judiciales del atentado de Nueva Orleans que ha dejado 15 personas muertas, incluido el atacante, así como 35 personas heridas, y a la explosión de una camioneta Tesla Cybertruck frente al hotel de Trump en Las Vegas, donde murió su conductor y al menos 7 personas resultaron heridas.

“Seguimos investigando si existe o no alguna conexión entre el atentado de Nueva Orleans y la explosión de Las Vegas. Acabamos de ser informados que no han encontrado ninguna evidencia de tal conexión. Pero he ordenado seguir investigando sobre el individuo de Las Vegas, ya que también sirvió en el ejército de EE. UU.”, dijo Biden.

El mandatario destacó este dato, porque hace tan solo unas horas el FBI identificó al atacante de Nueva Orleans como Shamsud-Din Bahar Jabbar, de nacionalidad estadounidense y exmilitar, y que afirmó que había estado inspirado por el Estado Islámico (EI).

Asimismo, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) dijo que el autor del atropellamiento masivo en Nueva Orleans actuó solo, un día después de decir que creía que Shamsud-Din Bahar Jabbar no era “el único responsable” de lo que llamó ataque terrorista.

Biden celebró que el FBI está “devolviendo el control de Bourbon Street a las autoridades locales” y que este jueves se celebrará el Sugar Bowl, un partido anual de futbol americano universitario, aplazado el miércoles por el ataque.

Soldado en activo rentó Cybertruck que explotó

Por lo anterior, dos agentes de procuración de justicia señalaron que la persona que rentó el Cybertruck de Tesla que explotó frente al hotel del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en Las Vegas, es un soldado en servicio activo del ejército de Estados Unidos, señalan medios estadounidenses.

Matthew Livelsberger es el nombre de la persona que rentó el vehículo y que estaba al volante cuando explotó, a las 8:44 am hora local del miércoles.

La explosión del Cybertruck se produjo horas después de que Shamsud-Din Bahar Jabbar, de 42 años y veterano del ejército, embistiera con una camioneta a una multitud en el famoso Barrio Francés de Nueva Orleans a primera hora del día de Año Nuevo, matando al menos a 15 personas antes de morir tiroteado por la policía. Aquel choque se estaba investigando como atentado terrorista y la policía cree que el conductor no actuaba solo.