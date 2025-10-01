Investigan desvíos millonarios en medicamentos

Desde 2023 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza una auditoría forense a los Servicios de Salud Morelos (SSM), por el presunto desvío de recursos millonarios en medicamentos durante la administración del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En este contexto, el secretario de Salud, Mario Ocampo Ocampo, pidió esperar los resultados de la auditoría para emitir un pronunciamiento.

Ocampo se refirió a la investigación luego de trascender una presunta red de farmacéuticas que firmó contratos con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco sin entregar insumos a hospitales en Morelos. En estas publicaciones se menciona a Cristhian Carmona, actual secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Cuernavaca.

“La auditoría forense no solo se hace al interior de los Servicios de Salud sino que a las empresas y se va hasta el fondo, por eso es una auditoría larga y complicada, y pido esperar a los resultados”, expresó el secretario de Salud.

Sobre este tema el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, dijo que Carmona ingresó a la administración este año y de lo que haya existido previo o si representa una empresa farmacéutica, o si tuvo contratos con gobierno del Estado no es un tema inherente al Ayuntamiento.

Denuncia de juicio político a exfuncionaria

Por otra parte, la denuncia de juicio político contra América Jiménez Molina, exsecretaria de la Contraloría en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, será turnada a la Junta Política y de Gobierno para dictaminar si la petición es procedente o improcedente.

El presidente del Congreso de Morelos, Isaac Pimentel Mejía, confirmó que un ciudadano pidió someter a juicio político a Jiménez Molina y entre las causales alude que la exfuncionaria pública no cumplía con los requisitos para asumir el cargo de secretaria de despacho.