Investigan el fallecimiento de “Medio Metro Original”

Francisco Pérez, quien era conocido como “Medio Metro Original”, fue hallado sin vida en un canal de aguas negras en San Sebastián de Aparicio, Puebla; presentaba impactos de bala y un golpe traumatismo craneoencefálico severo, provocado por un golpe contundente.

Este personaje también era conocido como “El Medio Metro de Analco” o “El Medio Metro del Barrio El Alto”, y era un referente de la cultura sonidera poblana.

Investigación

Durante la mañana de este lunes se dio a conocer que los restos de un hombre de baja estatura, de unos 30 años, habían sido localizados, por lo que las autoridades municipales se movilizaron con el fin de esclarecer el caso.

La Fiscalía General de Justicia estatal abrió una carpeta de investigación para determinar las causas de la muerte del “Medio Metro del Alto”.