Investigan envenenamiento de 13 perros

Al menos 13 perros fueron envenenados y dos mujeres resultaron intoxicadas también derivadas de esta acción que ya es investigada por autoridades en Baja California Sur, confirmaron autoridades.

Una sustancia tóxica fue dispersada en distintos puntos de la colonia Brisas del Valle, en el municipio de Comondú, al norte del estado, provocando la muerte de los animales, algunos de los cuales tenían dueños.

Además, se confirmó la intoxicación de dos mujeres que resultaron afectadas tras entrar en contacto con el químico y fueron trasladadas al Hospital para su atención médica.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio para acordonar el área, retirar los residuos de la sustancia y apoyar en las primeras investigaciones.

El alcalde de Comondú, Roberto Pantoja Castro, confirmó el incidente y señaló que las autoridades realizan ya las investigaciones para identificar al responsable.