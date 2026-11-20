La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que inició una investigación por homicidio culposo por otras causas, tras el fallecimiento de Roger, el motociclista que cayó en un socavón este miércoles en avenida Francisco del Paso y Troncoso, alcaldía Venustiano Carranza, por lo que perdió el control y se impactó contra un poste.

La institución indicó que, como parte de la investigación, personal de servicios periciales realizó trabajos de criminalística, fotografía forense e identificación vehicular. “Estos dictámenes ya fueron concluidos, mientras que el de tránsito terrestre continúa en elaboración para determinar cómo ocurrió el accidente y si las condiciones de la vialidad contribuyeron a los hechos”.

Asimismo, la Coordinación General de Atención a Víctimas estableció contacto con la familia del motociclista y le ofreció orientación y servicios de acompañamiento.

La Fiscalía refirió que continuará con las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades y garantizar a la familia de la víctima el acceso a la justicia.