Investigan la muerte de dos internos en penales

Se investigan las muertes de otros dos internos de los centros penitenciarios del Castillo, en Mazatlán, y Goros Dos de Ahome, con los que suman tres el número de personas que se encuentran privados de la libertad que fallecen por diversas causas en un lapso de 48 horas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reveló que el primer caso se registró solo hace dos días, en donde un interno del centro penitenciario del Castillo, en Mazatlán, presuntamente se desvaneció en uno de los módulos, por lo que sus compañeros le brindaron ayuda y lo trasladaron al área médica.

El interno, el cual se presume fue víctima de un ataque al corazón, al llegar a los servicios médicos no presentaba signos vitales.

Se informó que la familia del interno, cuya identidad se mantiene en reserva, ya fue notificada sobre el fallecimiento para que realicen los trámites necesarios para que le entreguen el cuerpo, una vez que la autoridad judicial concluya las investigaciones y con los exámenes.

En este mismo reclusorio, otro interno, cuya identidad se mantiene en reserva, fue encontrado muerto en uno de los módulos. Por las características que presentaba su cuerpo se presume que pudo tratarse de un suicidio, sin embargo, se espera que la Fiscalía General del Estado investigue las causas de su fallecimiento.