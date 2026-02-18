Investigan nuevo ciberataque a la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado investiga un nuevo ataque cibernético por la presunta filtración de más de 336 mil expedientes de su banco de datos de violencia contra mujeres.

La institución informó que se indaga la presunta intervención de “hackers” a los sistemas digitales y la difusión de sus contenidos en las redes sociales.

Esta es la segunda ocasión, en menos de cuatro meses, de presuntos “hackeos” a los archivos digitales de investigación, pese a que la FGE pagó 151 millones de pesos para la compra de licencias informáticas para sus procesos de seguridad, y la segunda investigación que la fiscalía lleva a cabo por esos hechos.

Tras las recientes publicaciones de la supuesta vulneración de datos en casos de violencia contra mujeres, la FGE activó el protocolo de revisión técnica y exhaustiva. “Personal especializado en ciberseguridad realiza una evaluación integral de la infraestructura tecnológica que resguarda el Banco Estatal de Datos de Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres”, a fin de verificar su integridad, seguridad y correcto funcionamiento.

Explicó que ese protocolo tiene que ver con el inicio de una carpeta de investigación a fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a Derecho.

“La fiscalía mantiene monitoreo y análisis para detectar con precisión cualquier posible afectación y, en su caso, actuar con oportunidad y firmeza”.