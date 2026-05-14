Investigan posible traición a la patria en caso CIA

Tras confirmarse la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva línea de investigación en este caso, que mantiene enfrentados al gobierno federal y al de la gobernadora de la entidad Maru Campos.

Dicha institución anunció que revisará si la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua invadió la competencia federal, derivado del operativo para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas en la sierra de este estado, en el cual participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigación y de la CIA, y si es que ha continuado infringiendo las atribuciones federales.

A través de una tarjeta informativa, la representación social aseguró que acabó de manera satisfactoria el proceso de entrevistas ministeriales a agentes policiacos y funcionarios que participaron en el polémico operativo, salvo siete que no acudieron, pero que fueron citados con la intención de recabarles su testimonio en próximos días.

Acusan “persecución política” contra Maru

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, denunció una “persecución política” contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, al advertir que las investigaciones y eventuales juicios políticos deben ser contra funcionarios con posibles vínculos con el crimen organizado y no contra quienes combaten a los cárteles.

La legisladora panista criticó que Morena pretenda sentar en el banquillo a la mandataria estatal, despojarla del fuero y fincarle cargos penales, luego del aseguramiento de un narcolaboratorio en Chihuahua.

García respalda a Campos

Así también, la mandataria guanajuatense Libia Dennise García le hizo un reconocimiento público a María Eugenia Campos, por su trabajo para devolver la paz y la tranquilidad de las familias de aquella entidad.

En un video que transmitió en sus redes sociales, García Muñoz Ledo expresó su respaldo a su homóloga.

Enfatizó que Maru Campos es una gobernadora comprometida con su gente, “que está trabajando todos los días por devolverle la paz y la tranquilidad a las familias de Chihuahua”.

Retan a Morena a impulsar desafuero

Por lo anterior, dirigentes y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) retaron a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y al gobierno federal el impulsar el desafuero de la gobernadora de Chihuahua, adelantaron que en la marcha convocada por dicho partido político contra la mandataria estatal habrá acarreo, inclusive de personas de otras entidades, y llamaron a la presidenta de México Claudia Sheinbaum a actuar como jefa de Estado y no de partido.

Teresa Jiménez rechaza juicio político

Así también, la mandataria de Aguascalientes Teresa Jiménez Esquivel expresó su solidaridad con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. En Chihuahua se tiene un gobierno verdaderamente humanista. Destacó el trabajo de Maru Campos en materia de salud, educación y en el tema de seguridad.