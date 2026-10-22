Investigan potencial de tierras raras en Sonora

Un equipo de expertos enviados por el magnate estadounidense Elon Musk, se habría desplazado al estado norteño de Sonora para estudiar la posibilidad de que haya tierras raras, que son materias primas estratégicas para alimentar sus empresas de vehículos eléctricos, robótica y naves espaciales.

Iris Sánchez Chiu, presidenta de la Comisión de Minería del Congreso del Estado de Sonora, se hizo eco de estas especies y dijo que “hay indicios de que personal” vinculado con el hombre más rico del mundo, despachó a sus técnicos para estudiar si hay este tipo de minerales.

“Acabo de escuchar que, en el caso de nuestro estado, ya está gente de Elon Musk estudiando todo este tema porque están interesados”, señaló la legisladora pero no dio detalles de dónde se realizarían las labores de exploración.

Las tierras raras abarcan 17 elementos químicos metálicos indispensables para la transición energética y útiles en la fabricación de motores para vehículos eléctricos, robots, turbinas eólicas, equipos electrónicos y otras tecnologías avanzadas.