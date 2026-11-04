Investigan presuntas prácticas monopólicas

La Comisión Nacional Antimonopolio abrió una investigación sobre posibles prácticas monopólicas en la afiliación, organización y acceso a las competiciones de futbol profesional federado en México, para determinar si existen conductas que afecten la competencia en este mercado.

En su Tercer Informe Trimestral 2026 que este martes entregó al Senado, dicha comisión reportó que la indagatoria comenzó de oficio el 8 de septiembre, bajo el expediente IO-001-2026, y forma parte de las tres investigaciones iniciadas entre julio y septiembre.

Al cierre del periodo, la institución mantenía en trámite 25 investigaciones por posibles colusiones, abusos de poder de mercado y concentraciones ilícitas.

El alcance del expediente futbolístico comprende las condiciones de afiliación, organización y acceso a las competencias, aunque la apertura del procedimiento no acredita una infracción ni prejuzga sobre la responsabilidad de los agentes económicos involucrados.

Para reunir elementos, la autoridad podrá requerir información, emitir citatorios y realizar visitas de verificación.

Investigación

El periodo de investigación abarca de 30 a 120 días hábiles y puede ampliarse hasta en tres ocasiones, por lapsos de hasta 120 días, cuando existan causas justificadas.

Al concluir las diligencias, la Autoridad Investigadora podrá presentar al pleno un dictamen de probable responsabilidad, un dictamen preliminar o proponer el cierre del expediente, sin responsabilidad o mediante compromisos, según corresponda.

Si existen elementos para continuar a una etapa seguida en forma de juicio, los involucrados podrán ejercer su derecho de defensa antes de la resolución.

El informe también documenta sanciones para exigir el cumplimiento de las decisiones de la autoridad.

En el mercado de gas LP, dos personas fueron multadas con un monto conjunto de 476 mil 809 pesos por continuar en cargos directivos después de la fecha en que debían separarse, pese a una inhabilitación de ocho meses impuesta por la extinta Cofece.

En la industria energética, Kinich Energía Holding y China Three Gorges Latam Holdings recibieron multas por un millón 742 mil 780 pesos por presentar declaraciones e información falsa durante el análisis de una concentración.